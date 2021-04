Incidente a Qualiano, la folle corsa poi il ribaltamento: così è morto Gennaro Nappa (Di domenica 11 aprile 2021) Qualiano. La folle corsa in pieno centro poi l’auto che si ribalta e il volo di circa 70 metri. così è morto Gennaro Nappa, il 16enne che ha perso la vita nell’Incidente questa notte a Qualiano. Il giovane era in un’Audi A1 con altri due amici in via Consolare Campana. Alla guida un 19enne che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 aprile 2021). Lain pieno centro poi l’auto che si ribalta e il volo di circa 70 metri., il 16enne che ha perso la vita nell’questa notte a. Il giovane era in un’Audi A1 con altri due amici in via Consolare Campana. Alla guida un 19enne che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

