Il Papa e la condivisione di proprietà: non è comunismo (Di domenica 11 aprile 2021) Papa Francesco nell’Omelia: “Condividere la proprietà non è comunismo, ma cristianesimo allo stato puro. Tra gli Apostoli tutto era in comune” “Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordiosi. Lo vediamo nella prima Lettura. Gli Atti degli Apostoli raccontano che ‘nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune‘.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 aprile 2021)Francesco nell’Omelia: “Condividere lanon è, ma cristianesimo allo stato puro. Tra gli Apostoli tutto era in comune” “Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordiosi. Lo vediamo nella prima Lettura. Gli Atti degli Apostoli raccontano che ‘nessuno considerava suaquello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune‘.… L'articolo Corriere Nazionale.

