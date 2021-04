Graduatorie ATA terza fascia | come compilare la domanda Tutte le Guide e le FaQ

(Di domenica 11 aprile 2021) Al via le operazioni per l'aggiornamento delleATA III. Ci si può inserire per i seguenti profili: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere.ledisponibili, le FaQ, i video e le applicazioni utili. L'articolo .

Domande personale ATA 2021 terza fascia. Ecco la GUIDA per Istanze online. Sulla piattaforma Istanze online si può compilare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale ATA della scuola pubblica: alla procedura, valida per il triennio 2021/23. Da alcune stime sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Anche nel Lazio diversi uffici scolastici provinciali, tra cui Roma, hanno fatto largamente uso delle graduatorie di terza fascia Ata per il fatto che le graduatorie provinciali di I e II fascia sono esaurite. Ci sono infatti dei servizi che pur non essendo prestati a scuola, né nei profili ATA né come docente, possono essere valutati.