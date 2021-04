Germania, Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu (Di domenica 11 aprile 2021) Markus Soeder, leader della Csu e governatore della Baviera, intende candidarsi alla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre. Lo riferiscono fonti del partito. 'Se la Cdu ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Markus, leader della Csu e governatore della Baviera, intendealla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre. Lo riferiscono fonti del partito. 'Se la Cdu ...

Advertising

la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Germania, Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu #germania - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Germania, Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu #germania - MediasetTgcom24 : Germania, Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu #germania - romi_andrio : RT @jeperego: #Germania Per la prima volta @Markus_Soeder , il primo ministro della Baviera, oggi si è detto disponibile alla candidatura… - euronewsit : Germania: Soeder sfida Laschet, duello nel centro-destra per il dopo Merkel -