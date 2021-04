Formula E | Vandoorne re di Roma nel secondo ePrix

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) L'diincorona il re di gara 2, Stoffel. Il belga di casa Mercedes batte sul filo di lana la Mahindra di Alexander Sims, al termine di una corsa in cui non mancano i colpi di scena. Il terzo gradino del podio è appannaggio di Norman Nato, ma il francese viene squalificato per un'irregolarità riscontrata sulla sua Venturi. La posizione passa quindi nelle mani di Pascal Wehrlein, il quale dona il primo podio stagionale alla Porsche. L'onore della Venturi viene salvato da Edoardo Mortara, quarto a precedere la BMW Andretti di Maximillian Günther. Mitch Evans, Antonio Felix Da Costa, Sebastien Buemi, Tom Blomqvist e Nico Müller completano la top ten. Appannaggio fuori dai dieci Jean Eric Vergne, vincitore di gara 1.