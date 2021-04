Diretta Sampdoria - Napoli ore 15 | probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

(Di domenica 11 aprile 2021) GENOVA - Reduce dalla sconfitta nel recupero con la Juve, ildi Gattuso torna alla carica per acciuffare un posto in Champions League: la formazione azzurra è di scena in casa della...

GENOVA - Reduce dalla sconfitta nel recupero con la Juve, il Napoli di Gattuso torna alla carica per acciuffare un posto in Champions League: la formazione azzurra è di scena in casa delladi Ranieri, ormai tranquilla a metà classifica, con 36 punti nel carniere. Nella gara di andata, il 13 dicembre, il Napoli si è imposto per 2 - 1 rimontando il gol blucerchiato di Jankto, ...Riflettori dunque puntati sulla capolista in questadi Inter Cagliari che metterà di fronte ... Probabili formazioniNapoli/ Quote, Osimhen o Mertens? (Serie A) Missione difficilissima ...ospitano i giuliani nel match serale di campionato. Domenica 11 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida. Sampdoria-Napoli oggi in tv, Sky o Dazn? Orario, canale e diretta streaming ...LIVE - Acqua S.Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trento si sfidano nella 26° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021 ...