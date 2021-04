Dazn: «Il problema di oggi è dovuto a Comcast» (che sono i proprietari di Sky) (Di domenica 11 aprile 2021) Ecco il comunicato di Dazn affidato all’Ansa e ripreso da Dagospia. Dazn attacca Comcast che ha acquistato Sky. Come scrive SportInsider, non abbiamo bisogno di una spy story sulla pelle degli utenti. “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma – dichiara in una nota Dazn all’ANSA – Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su Dazn e su altri broadcaster europei” “Malgrado il problema si sia ora risolto – chiude Dazn -, consapevoli dell’effetto che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Ecco il comunicato diaffidato all’Ansa e ripreso da Dagospia.attaccache ha acquistato Sky. Come scrive SportInsider, non abbiamo bisogno di una spy story sulla pelle degli utenti. “Siamo molto amareggiati per quanto accadutosulla nostra piattaforma – dichiara in una notaall’ANSA – Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando iloriginato dal nostro partnerTechnology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto sue su altri broadcaster europei” “Malgrado ilsi sia ora risolto – chiude-, consapevoli dell’effetto che ...

DAZN_IT : Stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impat… - fattoquotidiano : DAZN NON FUNZIONA / SERIE A BLOCCATA Gli telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere Inter-Cagliari… - Open_gol : «Tutto il nostro team è al lavoro per risolvere il problema» dicono da Dazn. Ma la rabbia dei tifosi è ormai esplos… - napolista : Dazn: «Il problema di oggi è dovuto a Comcast» (che sono i proprietari di Sky) «Siamo molto amareggiati, offriremo… - GIUSPEDU : RT @DAZN_IT: Stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN… -