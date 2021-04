(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I poliziotti del Commissariato San Ferdinando e i militari dei Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, impegnati neifinalizzati all’applicazione delle norme anti-19, hanno identificato 255, sanzionandone 37 per inottemperanza alle misure anti-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione. Inoltre è stato sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Sono stati multati due chioschi in via Caracciolo per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18. Un 57enne di Formia (Latina), già sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), è stato denunciato poiché sorpreso nuovamente a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. L'articolo ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, controlli #Nas su mezzi pubblici: tracce del virus su bus e treni. - FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - SkyTG24 : Covid, Nas trovano tracce del virus sulle superfici di 32 bus e treni - anteprima24 : ** #Covid, controlli sul #Lungomare di ##Napoli: 37 persone multate ** - CorriereQ : Covid: controlli;sputi,offese e botte a PS,arresti a Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli

ANSA Nuova Europa

Il 9 aprile, infine, sempre la Divisione Pasi ha effettuato deirelativi ad armi e ...per violazioni al codice della strada e 50 contestazioni amministrative relative all'emergenzaDue poliziotti sono stati circondati e aggrediti a Caserta da un gruppo di persone intervenute in difesa di tre ragazzi appena fermati perché trovati a bere e bivaccare ieri dopo le 22, in violazione ...L’efficacia dei vaccini prodotti in Cina “non è alta”. Lo ha ammesso il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu, ...Corridonia, 11 aprile 2021 - Il vicinato a volte può essere pericoloso. Un litigio per musica alta poteva finire in tragedia. In nottata uno dei condomini avrebbe minacciato con una pistola il vicino ...