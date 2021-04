Contagi in discesa lenta: oggi 15mila casi, 331 morti (Di domenica 11 aprile 2021) Tenuto conto dell'effetto week end soprattutto sui test effettuati, oggi il bollettino del ministero della Salute registra 15.746 nuovi casi, 311 i morti. 253.100 i tamponi molecolari e antigenici ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 aprile 2021) Tenuto conto dell'effetto week end soprattutto sui test effettuati,il bollettino del ministero della Salute registra 15.746 nuovi, 311 i. 253.100 i tamponi molecolari e antigenici ...

Advertising

marisavillani : RT @GeMa7799: Meloni contro il Cts: «Proibire i contanti al ristorante per diminuire i contagi? Altra follia» @GiorgiaMeloni Siamo tutti d'… - Mariang47614228 : RT @GeMa7799: Meloni contro il Cts: «Proibire i contanti al ristorante per diminuire i contagi? Altra follia» @GiorgiaMeloni Siamo tutti d'… - Eugenio85428611 : RT @GeMa7799: Meloni contro il Cts: «Proibire i contanti al ristorante per diminuire i contagi? Altra follia» @GiorgiaMeloni Siamo tutti d'… - Enrico41274903 : RT @GeMa7799: Meloni contro il Cts: «Proibire i contanti al ristorante per diminuire i contagi? Altra follia» @GiorgiaMeloni Siamo tutti d'… - GeMa7799 : Meloni contro il Cts: «Proibire i contanti al ristorante per diminuire i contagi? Altra follia» @GiorgiaMeloni Siam… -