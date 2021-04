Cina, 21 minatori intrappolati a - 1.200 metri da un'inondazione (Di domenica 11 aprile 2021) Ventuno minatori sono rimasti bloccati a 1.200 metri di profondità da un'inondazione in una una miniera cinese della regione nord - occidentale dello Xinjiang. L'incidente e' avvenuto sabato sera nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Ventunosono rimasti bloccati a 1.200di profondità da un'in una una miniera cinese della regione nord - occidentale dello Xinjiang. L'incidente e' avvenuto sabato sera nel ...

MediasetTgcom24 : Cina, 21 minatori intrappolati a -1.200 metri da un'inondazione #cina - Radio1Rai : ??In #Cina, 21 #minatori sono intrappolati a 1.200 metri di profondità in una miniera di carbone dello Xinjiang che… - ticinonews : Cina: 21 minatori bloccati in una miniera allagata - UnioneSarda : Ventuno minatori bloccati in una miniera allagata in #Cina: 'Alcuni sono a 1.200 metri sottoterra' - teletext_ch_it : Cina: ventuno minatori bloccati -

