“Charlotte Gray” | stasera in tv Cate Blanchett la spia che diventa staffetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Una giovane scozzese durante la seconda guerra mondiale, entra a far parte della resistenza francese per salvare il suo fidanzato. L’aviatore inglese della Royal Air Force disperso in Francia. “” èin tv, lache per le delusioni e gli orrori di guerra, imparerà a fidarsi solo di se stessa. Il filmsu Iris, ““, dolori e amori in tempo di guerra, è tratto dall’omonimo romanzo di Sebastian Faulks. Una storia vera che ha venduto più di un milione di copie nel Regno Unito. Ci fu un preciso accordo prima che iniziassero le riprese del film nel paesino francese di Saint-Antonin-Noble-Val: venne imposto che i residenti locali partecipasero come comparse. Il regista Gillian Armstrong, per la prima volta al cinema, nel 2001, ...