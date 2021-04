Certificazione unica 2021 | scadenza | modello e istruzioni PDF per la compilazione - GUIDA

(Di domenica 11 aprile 2021) Che cos'è e come si compila la? I sostituti d'imposta utilizzano la2020 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di...

Advertising

Ales_1981 : RT @_LeChat_Noir: Io: 'ricorda di scaricare anche il cud dal sito inps' Lui: 'dove?' 'Sito INPS, scrivi CERTIFICAZIONE UNICA' 'Si ma dov… - GaetanoBresci9 : RT @_LeChat_Noir: Io: 'ricorda di scaricare anche il cud dal sito inps' Lui: 'dove?' 'Sito INPS, scrivi CERTIFICAZIONE UNICA' 'Si ma dov… - picchina : RT @_LeChat_Noir: Io: 'ricorda di scaricare anche il cud dal sito inps' Lui: 'dove?' 'Sito INPS, scrivi CERTIFICAZIONE UNICA' 'Si ma dov… - discordoconme : RT @_LeChat_Noir: Io: 'ricorda di scaricare anche il cud dal sito inps' Lui: 'dove?' 'Sito INPS, scrivi CERTIFICAZIONE UNICA' 'Si ma dov… - _LeChat_Noir : Io: 'ricorda di scaricare anche il cud dal sito inps' Lui: 'dove?' 'Sito INPS, scrivi CERTIFICAZIONE UNICA' 'Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Certificazione unica

Gazzetta del Sud

...domanda, delle fatture di vendita dei prodotti agricoli e di acquisto di mezzi tecnici e cedolini paga degli addetti impiegati alla produzione. Si potrebbe attivare una specifica...... SMS, PEC) le informazioni sulla disponibilità della2021 Inps, come richiedere la spedizione Il documento di2021 , valido per la ...Certificazione Unica 2021 Inps, le alternative per richiederla online: dalla spedizione a domicilio alla richiesta tramite delegato.322 del 1998. Dunque, tali soggetti applicano la ritenuta del 21% a titolo di cedolare secca, sul canone di locazione e rilasciano all’affittuario la certificazione unica inviata all’Agenzia delle ...