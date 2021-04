Borja Mayoral fa sorridere Fonseca | la Roma batte il Bologna 1 a 0

(Di domenica 11 aprile 2021) Si è conclusa la partita delle 18 tra. Una gara combattuta da due squadre che ci tenevano a portare a casa i punti e per questo, per lunghi tratti bloccata e magari scevra di occasioni pericolose, ma non di emozioni. A sbloccare la gara ci ha pensato- a cuiha dato, a questo punto giustamente, fiducia panchinando Edin Dzeko - sul finire del primo tempo. L'attaccante spagnolo al 44' ha sfruttato un brutto errore della difesa di Mihajlovic e con un colpo di suola si è messo nelle condizioni ottimali per superare Skorupski e segnare l'1 a 0 per i giallorossi. Con questa vittoria, ladimostra di poter dare continuità e di non aver sofferto le fatiche di Europa League, dopo la vittoria contro l'Ajax., ...

OfficialASRoma : Fine primo tempo. Ci pensa @Mayoral_Borja a sbloccare il risultato del match. #RomaBologna ?? #ASRoma - OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! La vinciamo con il gol di @Mayoral_Borja! FORZA ROMA ???? #RomaBologna #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Verso #RomaBologna con Match Preview ??? All'interno c'è l'intervista a @Mayoral_Borja #ASRoma - CamiNews93 : RT @OfficialASRoma: TRIPLICE FISCHIO! La vinciamo con il gol di @Mayoral_Borja! FORZA ROMA ???? #RomaBologna #ASRoma - dstringersiunpo : Daje così! ?? Roma-Bologna finisce 1-0, la decide Borja Mayoral ???? -

ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; De ...