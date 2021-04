Bettini: "Il mio progetto aiuterà Letta, non è una corrente" (Di domenica 11 aprile 2021) “Un’area di pensiero plurale, aperta, priva di un leader monocratico, che si pone l’obiettivo di contribuire alla ricerca di una più forte identità del Pd e di pesare negli orientamenti del campo democratico”: Goffredo Bettini la prossima settimana presenterà la sua piattaforma politica, ma - dice in un’intervista al Corriere della Sera - “non è una corrente, ci tengo a sottolinearlo”. L’esponente dem ritiene che il suo progetto sarà utile al Pd, che “ha bisogno come il pane di rendere visibile una tradizione più direttamente collegata alla lotta per la giustizia, la libertà, la dignità umana”, e a Letta. Giudica “positivamente” il nuovo corso del segretario, ma “siamo nella fase del decollo e troverei sbagliato ‘soffocare’ Letta con dubbi pregiudiziali o con ‘entusiasmi’ plaudenti”. Ne evidenza “una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) “Un’area di pensiero plurale, aperta, priva di un leader monocratico, che si pone l’obiettivo di contribuire alla ricerca di una più forte identità del Pd e di pesare negli orientamenti del campo democratico”: Goffredola prossima settimana presenterà la sua piattaforma politica, ma - dice in un’intervista al Corriere della Sera - “non è una, ci tengo a sottolinearlo”. L’esponente dem ritiene che il suosarà utile al Pd, che “ha bisogno come il pane di rendere visibile una tradizione più direttamente collegata alla lotta per la giustizia, la libertà, la dignità umana”, e a. Giudica “positivamente” il nuovo corso del segretario, ma “siamo nella fase del decollo e troverei sbagliato ‘soffocare’con dubbi pregiudiziali o con ‘entusiasmi’ plaudenti”. Ne evidenza “una ...

