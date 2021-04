Barbano: la Figc faccia chiarezza sulle cause del focolaio in Nazionale e sui rimedi per il futuro (Di domenica 11 aprile 2021) Le immagini di Daniele De Rossi con la maschera dell’ossigeno allo Spallanzani, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, “smontano il falso mito dell’invulnerabilità degli atleti di fronte all’aggressione del virus. E suggeriscono maggior cautela e maggior osservanza a quanti, tra i calciatori, talvolta ignorano le regole, esponendosi al rischio”. Il cluster della Nazionale ha colpito 20 tra atleti e dirigenti su 60 presenti alla spedizione azzurra, e di questi 8 calciatori. Troppi per non suscitare qualche interrogativo. “Sono state attivate tutte le misure di precauzione per impedire una fiammata così diffusiva del contagio? La questione è ineludibile“. La Nazionale, continua Barbano, è la squadra della Federazione, “che rappresenta l’Istituzione più importante del calcio e anche l’Autorità chiamata a far ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Le immagini di Daniele De Rossi con la maschera dell’ossigeno allo Spallanzani, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport, “smontano il falso mito dell’invulnerabilità degli atleti di fronte all’aggressione del virus. E suggeriscono maggior cautela e maggior osservanza a quanti, tra i calciatori, talvolta ignorano le regole, esponendosi al rischio”. Il cluster dellaha colpito 20 tra atleti e dirigenti su 60 presenti alla spedizione azzurra, e di questi 8 calciatori. Troppi per non suscitare qualche interrogativo. “Sono state attivate tutte le misure di precauzione per impedire una fiammata così diffusiva del contagio? La questione è ineludibile“. La, continua, è la squadra della Federazione, “che rappresenta l’Istituzione più importante del calcio e anche l’Autorità chiamata a far ...

