Australia | maxi - risarcimento della Chiesa a vittima della pedofilia

(Di domenica 11 aprile 2021) Undi 1,5 di dollarini (circa un milione di euro) è quanto lacattolicana ha pagato ad unapedofila. Destinatario un uomo oggi 58enne, all'...

Un maxi-risarcimento di 1,5 milioni di dollari australiani (circa un milione di euro) è quanto la chiesa cattolica australiana ha pagato ad una vittima della pedofila. Destinatario un uomo oggi 58enne, all'epoca dei fatti minorenne, che era stato abusato da un prete negli anni '70 in una scuola cattolica di Sydney. Il risarcimento è stato pagato poco prima dell'inizio del processo.