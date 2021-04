Australia, la Chiesa risarcisce una vittima di pedofilia (Di domenica 11 aprile 2021) Maxi-risarcimento dalla Chiesa ad una vittima di pedofilia. La notizia è stata riportata dalla stampa Australiana. ROMA – Maxi-risarcimento dalla Chiesa ad una vittima di pedofilia. Come riportato dall’Ansa, che cita la stampa Australiana, l’uomo ha avuto una cifra di 1,5 milioni di dollari Australiani poco prima dell’inizio del processo. Una vicenda che potrebbe essere un precedente importante anche per tutte le altre cause aperte per episodi di pedofilia nella Chiesa. Con Papa Francesco l’approccio è completamente cambiato e la decisione di risarcire una vittima sembra confermare il cambio di passo da parte del Vaticano. E in futuro non sono escluse altre decisioni molto ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Maxi-risarcimento dallaad unadi. La notizia è stata riportata dalla stampana. ROMA – Maxi-risarcimento dallaad unadi. Come riportato dall’Ansa, che cita la stampana, l’uomo ha avuto una cifra di 1,5 milioni di dollarini poco prima dell’inizio del processo. Una vicenda che potrebbe essere un precedente importante anche per tutte le altre cause aperte per episodi dinella. Con Papa Francesco l’approccio è completamente cambiato e la decisione di risarcire unasembra confermare il cambio di passo da parte del Vaticano. E in futuro non sono escluse altre decisioni molto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una vittima di pedofilia in Australia ha avuto dalla Chiesa cattolica un maxi-risarcimento di 1,5 milioni di dollar… - zazoomblog : Pedofilia in Australia la Chiesa risarcisce una vittima con 15 milioni di dollari poco prima del processo -… - news_mondo_h24 : Australia, la Chiesa risarcisce una vittima di pedofilia - blogfp : Chiesa maxi-risarcimento ad una vittima pedofilia in Australia. Quasi un milione di euro prima… - Giagios2 : RT @SkyTG24: Pedofilia, in Australia maxirisarcimento della Chiesa a vittima di abusi -