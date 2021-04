Alitalia, Giorgetti: “Questa settimana decisiva” (Di domenica 11 aprile 2021) Nella trattativa su ‘Ita’ in corso con la Commissione europea nel nome della ‘discontinuità’ con Alitalia, “io penso che Questa sarà una settimana decisiva”. Lo sostiene il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, durante un confronto alla scuola politica della Lega. Tra l’altro, “sono attese per la fine di aprile – spiega – le sentenze sugli aiuti di Stato ad Alitalia di un mondo del tutto diverso da quello attuale. Io auspico che la trattativa porti a una soluzione positiva, la sta conducendo il Mef”, sottolinea, ricordando che “lo Stato italiano ha deciso di mettere in Questa partita, sugli aumenti di capitale, 3 miliardi di risorse pubbliche che non significano disimpegno da parte dello Stato. Il Governo italiano si impegna qui come da altre parti. ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) Nella trattativa su ‘Ita’ in corso con la Commissione europea nel nome della ‘discontinuità’ con, “io penso chesarà una”. Lo sostiene il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, durante un confronto alla scuola politica della Lega. Tra l’altro, “sono attese per la fine di aprile – spiega – le sentenze sugli aiuti di Stato addi un mondo del tutto diverso da quello attuale. Io auspico che la trattativa porti a una soluzione positiva, la sta conducendo il Mef”, sottolinea, ricordando che “lo Stato italiano ha deciso di mettere inpartita, sugli aumenti di capitale, 3 miliardi di risorse pubbliche che non significano disimpegno da parte dello Stato. Il Governo italiano si impegna qui come da altre parti. ...

