A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia con Papa Francesco: l’orario su Rai 1 e Tv2000 (Di domenica 11 aprile 2021) A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia con Papa Francesco: l’orario A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – domenica 11 aprile 2021 – su Rai 1 e Tv2000? La Santa Messa della domenica “in albis”, quella successiva a Pasqua, e dedicata alla Divina Misericordia, inizia alle ore 10.30, presieduta da Papa Francesco nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. La Messa viene celebrata in forma privata dal Pontefice, e, al ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021) A che oralaconA che orala2021 con, in onda oggi – domenica 11 aprile 2021 – su Rai 1 e? La Santadomenica “in albis”, quella successiva a Pasqua, e dedicata allaalle ore 10.30, presieduta danella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Laviene celebrata in forma privata dal Pontefice, e, al ...

