A Bari vaccinazioni notturne: inoculate oltre tremila dosi (Di domenica 11 aprile 2021) Si intensifica la lotta al coronavirus a Bari, vaccini somministrati nella notte negli ambulatori aperti, accelerata la corsa verso l'immunizzazione Bari, la "notte dei vaccini" al Policlinico: più di 3.000 somministrazioni in meno di 24 ore su Notizie.it.

