Web: Sgarbi, ‘mio canale Youtube congelato per una settimana, è censura’ (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Il ‘politicamente corretto’ uccide, giorno dopo giorno. la libertà di espressione. Le parole fanno paura. Il mio canale Youtube è stato ‘congelato” per una settimana. Non ci sono altre parole: si chiama censura”. Lo scrive Vittorio Sgarbi su Fb. “I miei video, dunque, fin quando non sarà ripristinata la libertà di espressione, saranno ospitati sul canale del mio Ufficio Stampa”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Il ‘politicamente corretto’ uccide, giorno dopo giorno. la libertà di espressione. Le parole fanno paura. Il mioè stato ‘” per una. Non ci sono altre parole: si chiama censura”. Lo scrive Vittoriosu Fb. “I miei video, dunque, fin quando non sarà ripristinata la libertà di espressione, saranno ospitati suldel mio Ufficio Stampa”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Web: Sgarbi ‘mio canale Youtube congelato per una settimana è censura’ - #Sgarbi #canale #Youtube #congelato - TV7Benevento : Web: Sgarbi, 'mio canale Youtube congelato per una settimana, è censura'... - MianiAttilio : International Web Post PROTESTA RISTORATORI A ROMA, SCONTRI A MONTECITORIO Sgarbi: 'Non ho visto violenza'… -