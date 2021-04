Ve lo ricordate Garrison? Era uno dei giudici più amati di ‘Amici’ poi è scomparso dalla TV Il motivo è lui stesso a spiegarlo

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 10 aprile 2021) Quello che oggi si chiama Amici, il talent di Maria De Filippi dove approdano ragazzi che grazie ad una vera e propria scuola con tanto di professori cercano di sfondare nel mondo della musica e del ballo, agli inizi aveva un altro nome, ovvero Saranno Famosi. I vecchi professori Da allora ne ha fatti di cambiamenti il format, quello che non è cambiato è il suo successo; un pubblico di telespettatori sempre numeroso assicura al programma grossi ascolti alti ad ogni puntata, ma dal 2001, data di esordio, anche i personaggi che si sono avvicendati all’interno della scuola sono numerosi, alcuni indimenticabili come i mitici Steve La Chance eRochelle, che con il suo accento italoamericano insegnava le coreografie ai ragazzi a lui affidati. Ma che fine ha fatto? In molti si chiederanno il simpatico ballerino perché ...