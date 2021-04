Udinese-Torino, De Paul: “La prestazione c’è stata. Dispiace per il risultato” (Di sabato 10 aprile 2021) L'Udinese esce sconfitta nel match casalingo contro il Torino.Udinese-Torino, Belotti: “Vittoria non facile, ci aspettano tante battaglie. Gol? Felice, ma una cosa è più importante”Una partita che il Torino non poteva sbagliare e ha giocato con grande cattiveria agonistica, mentre l'Udinese non è riuscita a portare a casa un match comunque giocato a buon livello. La sfida è stata decisa da una rete di Andrea Belotti. Al termine dell'incontro Rodrigo De Paul ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato il momento difficile dei friulani.L'argentino nonostante il risultato è convinto che la prestazione sia stata di livello ed è mancato soltanto il gol: "Vince chi ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) L'esce sconfitta nel match casalingo contro il, Belotti: “Vittoria non facile, ci aspettano tante battaglie. Gol? Felice, ma una cosa è più importante”Una partita che ilnon poteva sbagliare e ha giocato con grande cattiveria agonistica, mentre l'non è riuscita a portare a casa un match comunque giocato a buon livello. La sfida èdecisa da una rete di Andrea Belotti. Al termine dell'incontro Rodrigo Deha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato il momento difficile dei friulani.L'argentino nonostante ilè convinto che lasiadi livello ed è mancato soltanto il gol: "Vince chi ...

