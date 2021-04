Supervivientes | Gianmarco Onestini | primo flirt sull’isola?

(Di sabato 10 aprile 2021) Anche la versione spagnola dell’Isola dei Famosi è da poco iniziata, con due protagonisti che sono conosciuti anche in Italia: non solo la stellare Valeria Marini, ma anche, ex concorrente del Grande Fratello 16. Per lui, si vocifera già di uncon una delle naufraghe del reality. L’Isola dei Famosi, nella sua versione spagnola dal titolo, è partita solo da qualche giorno e sta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Il concorrente di "",Onestini ha già una nuova fiamma? Dopo Valeria Marini arriva lei Non siamo arrivati neanche alla seconda puntata del programma che le cose in ""? L'articolo ..., riflettori accesi ancora suOnestini. Non ha fatto in tempo a iniziare le messe in onda, che il reality ha subito acceso non pochi entusiasmi che vedrebbero al centro del ...Anche se ormai sembra che l’amore tra i due sia finito, veder nascere sotto i suoi occhi un flirt tra Melyssa e Gianmarco forse non è proprio quello che Tom Brusse si aspettava da questa esperienza a ...Gianmarco Onestini si sta godendo da qualche giorno una nuova avventura televisiva, ovvero Supervivientes. Con lui c’è anche Valeria Marini, che, nelle ultime ore, sembrava molto interessata a lui.