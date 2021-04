'Sofagate', le scuse pubbliche del presidente Michel (Di sabato 10 aprile 2021) L'incidente di Ankara, con Ursula von der Layen prima lasciata in piedi e poi relegata sul sofà mentre il presidente del Consiglio europeo e Erdogan discutevano in poltrona, crea ancora molto ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) L'incidente di Ankara, con Ursula von der Layen prima lasciata in piedi e poi relegata sul sofà mentre ildel Consiglio europeo e Erdogan discutevano in poltrona, crea ancora molto ...

Advertising

CPapasergio : Ma quali scuse e scuse, #Erdogan è un dittatore e quei beccamorti dell'#Europa che si sveglino. Sofagate, l’Ue si… - Emanuel89356449 : Complimenti a @mariodraghi_it per le parole rivolte al dittatore turco erdogan, primo premier in Europa a dire le c… - Alcavi : #Sofagate L'Europa ha perso la parola, e l'educazione, stimolata dal supruso turco. @CharlesMichel deve dimettersi,… - IMillilitro : Se al posto di #vonderLeyen ci fosse stata Lilli Gruber, si sarebbe fatta dare una sedia ed un mazzo di fiori di scuse #SofaGate - MissMar16662447 : RT @AnnaStramigioli: @auanasghens @FioriFlavio #SofaGate #Michel Non ha scuse. E sarebbe ancor peggio scusarlo perché incapace di decodific… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate scuse 'Sofagate', le scuse pubbliche del presidente Michel L'incidente di Ankara, con Ursula von der Layen prima lasciata in piedi e poi relegata sul sofà mentre il presidente del Consiglio europeo e Erdogan discutevano in poltrona, crea ancora molto ...

Sofagate, foto di un declino. L'opinione di Alessandro Butticè ... Charles Michel , entrambi comodamente seduti, passerà alla storia come il 'sofagate'. Michel, col ... Perché quello della vergogna, accentuata dall'assenza di una parola di scuse da parte di Charles ...

'Sofagate', le scuse pubbliche del presidente Michel TG La7 L'incidente di Ankara, con Ursula von der Layen prima lasciata in piedi e poi relegata sul sofà mentre il presidente del Consiglio europeo e Erdogan discutevano in poltrona, crea ancora molto ...... Charles Michel , entrambi comodamente seduti, passerà alla storia come il ''. Michel, col ... Perché quello della vergogna, accentuata dall'assenza di una parola dida parte di Charles ...