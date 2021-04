Smartphone Nokia schede tecniche | tutte le informazioni

(Di sabato 10 aprile 2021)ha annunciato sei nuovipresentandoli in tre linee diverse ed oggi vediamolecomplete Sei nuovi device entrano nel mercatoe stiamo parlando delle tre linee proposte da casa: serie X, la top di gamma per eccellenza, serie G, il mid range dell’equilibrio perfetto ed infine la serie C, l’accessibilità delle nuove tecnologie. Vediamo insieme ledei modelli presentati.: serie XX10 Display: LCD da 6,67? FHD+, punch-hole SoC: Qualcomm Snapdragon 480 5G , octa-core; GPU Adreno 619 Memoria: 4/6GB RAM, 64/128GB; espandibile Fotocamere ...

Advertising

83napolano : RT @CeotechI: Wiko e Francesca Fanolla: tornare in forma stando a casa è possibile!... - #wiko #wikosmartphone #samsung #newsmartphone #wik… - CeotechI : Wiko e Francesca Fanolla: tornare in forma stando a casa è possibile!... - #wiko #wikosmartphone #samsung… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ??? Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+ ?? Minimo Storico ?? ?? Al costo di 119,90€ anzichè 159,99€ ???? h… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ??? Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+ ?? Minimo Storico ?? ?? Al costo di 119,90€ anzichè 159,99€ ???? h… - OfferteSconti21 : ??? Nokia 2.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+ ?? Minimo Storico ?? ?? Al costo di 119,90€ anzichè 159,99€… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone Nokia

Wired.it

Q uest'oggi HMD Global annuncia sei nuovi, presentando la serie C, G ed X. Vediamo insieme le caratteristiche e i prezzi HMD Global , la casa dei telefoni e accessori, annuncia sei nuoviX20,...Da un po' di tempo non sentivamo parlare di. Per il 2021 l'azienda, che adesso fa parte di HMD Global , ha deciso di razionalizzare la sua linea didividendola in tre: la serie X, che offre funzionalità di fascia alta, la ...48MP principale, apertura f/1.8 5MP grandangolare, apertura f/2.2 2MP profondità, apertura f/2.4 2MP macro, apertura f/2.4 Fotocamera anteriore: 8MP, apertura f/2.4 Sensori: lettore impronte digitale ...Lo smartphone di fascia bassa Nokia 4.2 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento stabile ad Android 11 in tutto il mondo: ecco le novità principali.