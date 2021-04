Sassuolo, in sette lavorano a parte in vista del Benevento (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sassuolo mette nel mirino la trasferta di Benevento ma Roberto De Zerbi non potrà contare sul gruppo al completo. Tra situazioni legate all’isolamento precauzionale e problemi fisici, sono sette i neroverdi che non hanno svolto allenamento con il gruppo questo pomeriggio. Domenico Berardi, Mehdi Bourabia, Francesco Caputo, Gregoire Defrel, Gian Marco Ferrari, Manuel Locatelli e Mert Muldur hanno infatti svolto lavoro differenziato. Domani la rifinitura a porte chiuse e la conferenza stampa dell’allenatore bresciano che si presenterà per la prima volta da ex al Ciro Vigorito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlmette nel mirino la trasferta dima Roberto De Zerbi non potrà contare sul gruppo al completo. Tra situazioni legate all’isolamento precauzionale e problemi fisici, sonoi neroverdi che non hanno svolto allenamento con il gruppo questo pomeriggio. Domenico Berardi, Mehdi Bourabia, Francesco Caputo, Gregoire Defrel, Gian Marco Ferrari, Manuel Locatelli e Mert Muldur hanno infatti svolto lavoro differenziato. Domani la rifinitura a porte chiuse e la conferenza stampa dell’allenatore bresciano che si presenterà per la prima volta da ex al Ciro Vigorito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

