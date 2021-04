Roma. Shopping ‘gratis’ con la carta di credito rubata: nei guai 2 donne, una incinta di 9 mesi (Di sabato 10 aprile 2021) Stavano facendo Shopping con una carta di credito rubata intestata a una cittadina italiana, ma sono state notate da un Carabiniere libero dal servizio. E’ successo nella tarda mattinata di ieri, all’interno di un supermercato di via Cavour. I fatti Con l’ausilio di una pattuglia della Stazione Roma Quirinale le due donne sono state identificate e fermate. Sono state eseguite verifiche sulla carta di credito trovata in loro possesso, che è risultata denunciata rubata, nella stessa mattinata, presso la Stazione Carabinieri di Terracina. La titolare della carta, una cittadina italiana di 76 anni, ha riferito di essere stata derubata del portafogli mentre si trovava alla stazione ferroviaria di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Stavano facendocon unadiintestata a una cittadina italiana, ma sono state notate da un Carabiniere libero dal servizio. E’ successo nella tarda mattinata di ieri, all’interno di un supermercato di via Cavour. I fatti Con l’ausilio di una pattuglia della StazioneQuirinale le duesono state identificate e fermate. Sono state eseguite verifiche sulladitrovata in loro possesso, che è risultata denunciata, nella stessa mattinata, presso la Stazione Carabinieri di Terracina. La titolare della, una cittadina italiana di 76 anni, ha riferito di essere stata dedel portafogli mentre si trovava alla stazione ferroviaria di ...

