Roma, aspetta l’autobus in pieno giorno… completamente nudo (Di sabato 10 aprile 2021) Un venerdì particolare quello di ieri a Roma quando i Carabinieri sono dovuti intervenire per una segnalazione inaspettata. Una volta arrivati in Via Morgagni, infatti, i militari, hanno trovato un signore nudo alla fermata dell’autobus. A far circolare la notizia è stato il canale di Welcome to Favelas, con un video dell’avvenimento. L’uomo comunque, particolarmente tranquillo, non ha creato scompiglio in strada, tanto che oltre la chiamata al 118 per l’assistenza l’uomo non è stato né denunciato né portato in caserma. In ogni caso, il video dell’uomo nudo che aspetta l’autobus ha sicuramente fatto il giro dei social. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Un venerdì particolare quello di ieri aquando i Carabinieri sono dovuti intervenire per una segnalazione inta. Una volta arrivati in Via Morgagni, infatti, i militari, hanno trovato un signorealla fermata del. A far circolare la notizia è stato il canale di Welcome to Favelas, con un video dell’avvenimento. L’uomo comunque, particolarmente tranquillo, non ha creato scompiglio in strada, tanto che oltre la chiamata al 118 per l’assistenza l’uomo non è stato né denunciato né portato in caserma. In ogni caso, il video dell’uomocheha sicuramente fatto il giro dei social. su Il Corriere della Città.

myrtamerlino : Finalmente domani torno in diretta a @Ariachetira! Dopo aver messo ko l'ernia cervicale mi aspetta il mio nuovo stu… - CorriereCitta : Roma, aspetta l’autobus in pieno giorno… completamente nudo - AFabeni : @IBigHitEnt Jimin talento vero e unico..Roma ti aspetta By Roma Italy - Roma_in_Azione : RT @claudiafinelli1: È dal 7 settembre 2018, quando un fulmine lo colpì, che il monumento di Garibaldi al Gianicolo aspetta un restauro. Qu… - BufaloEma : @GiorgioSciara01 @EuropeElects Nessuno si aspetta una vittoria del centrodestra a torino milano napoli roma bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aspetta Concorsi pubblici 2021: quali sono e come si faranno? Il vademecum ministeriale Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta sul versante dei nuovi concorsi 2021 . Concorsi ... il Corso Concorso in Campania e i Concorsi per 1.512 posti al Comune di Roma . Rimane da registrare,...

Vi sveliamo l'autore di 'Bella ciao': è Omero I querelanti chiesero al pretore di Roma il sequestro conservativo della canzone dimostrando che la frase musicale 'Faccetta nera - bella abissina - aspetta e spera che già l'ora s'avvicina' ...

Roma, Dzeko e i nazionali italiani in isolamento: il club aspetta le indicazioni della Asl Corriere dello Sport.it De Rossi ricoverato per polmonite Covid: “Meglio non prenderlo sto’ virus” Daniele De Rossi non ha mai avuto paura di niente e forse è anche per questo che, anche se da giorni era positivo al Covid-19 e sintomatico (febbre e tosse), ha aspettato un po’ per fare la Tac ...

Covid: IoApro, forse sit-in a Piazza del Popolo a Roma (ANSA) - ROMA, 10 APR - "Siamo in contatto con la Questura di Roma per trovare un accordo per una nuova piazza. Poche ore fa ci hanno negato piazza Montecitorio. Aspettiamo a breve la comunicazione, ...

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa cisul versante dei nuovi concorsi 2021 . Concorsi ... il Corso Concorso in Campania e i Concorsi per 1.512 posti al Comune di. Rimane da registrare,...I querelanti chiesero al pretore diil sequestro conservativo della canzone dimostrando che la frase musicale 'Faccetta nera - bella abissina -e spera che già l'ora s'avvicina' ...Daniele De Rossi non ha mai avuto paura di niente e forse è anche per questo che, anche se da giorni era positivo al Covid-19 e sintomatico (febbre e tosse), ha aspettato un po’ per fare la Tac ...(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Siamo in contatto con la Questura di Roma per trovare un accordo per una nuova piazza. Poche ore fa ci hanno negato piazza Montecitorio. Aspettiamo a breve la comunicazione, ...