Ristoranti aperti a cena, niente coprifuoco e palestre pronte a ripartire: a San Marino si torna gradualmente alla normalità (Di sabato 10 aprile 2021) Si parte con i Ristoranti aperti a cena, anche se solo fino alle 21:30, a partire da lunedì 12 aprile. A San Marino si torna, lentamente e con le dovute cautele, alla normalità, mentre a poca distanza si continuerà vivere "in arancione", visto che l'Emilia Romagna, regione che attornia la piccola repubblica, attualmente è di quel colore, con tutte le restrizioni del caso. Sempre da lunedì, tutti i gli abitanti non ancora vaccinati, purché maggiorenni, potranno prenotare il vaccino. Grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in atto dal governo sammarinese, si prevede che entro il prossimo mese tutti i residenti avranno ricevuto entrambe le iniezioni e saranno quindi immunizzati completamente.

