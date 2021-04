Parma-Milan 1-3, D’Aversa: “Partita compromessa nel primo tempo, ma sconfitta immeritata” (Di sabato 10 aprile 2021) “Nel secondo tempo non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica. Ci sono state delle occasioni ma non le abbiamo concretizzate. La Partita è stata compromessa nel primo tempo, con i ritmi giusti avremmo potuto mettere in difficoltà il Milan. Ma non meritavamo la sconfitta”. Lo ha detto il tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Milan. Nel primo tempo il Parma subisce due gol e nella ripresa non trova la rimonta nonostante la superiorità numerica nella mezz’ora finale per l’espulsione di Ibrahimovic: “Le due reti sono merito non tanto delle qualità avversarie, ma della nostra poca cattiveria – ha detto ai ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Nel secondonon abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica. Ci sono state delle occasioni ma non le abbiamo concretizzate. Laè statanel, con i ritmi giusti avremmo potuto mettere in difficoltà il. Ma non meritavamo la”. Lo ha detto il tecnico delRobertodopo lacasalinga per 3-1 contro il. Nelilsubisce due gol e nella ripresa non trova la rimonta nonostante la superiorità numerica nella mezz’ora finale per l’espulsione di Ibrahimovic: “Le due reti sono merito non tanto delle qualità avversarie, ma della nostra poca cattiveria – ha detto ai ...

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - ale_taia : RT @ACMDuivel: Maresca nello spogliatoio del Milan nel Behind the Scenes | Parma-Milan su Youtube - Sergio37075361 : RT @EnrAie88: Dalle ore 22 sarò live su #Replay su tutti i canali social di @MilanNewsit per i commenti post Parma-Milan @NonEvoluto http… -