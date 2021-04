Pallanuoto, Serie A1 2021: Salerno-Brescia 7-16 nel recupero della seconda giornata del Preliminary Round Scudetto (Di sabato 10 aprile 2021) Si è completato oggi il secondo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Nel Girone F il Brescia è passato in casa del Salerno per 7-16, portandosi in vetta in solitaria nel raggruppamento dopo il recupero odierno, restando a punteggio pieno dopo tre partite della seconda fase. TABELLINORN Salerno-AN Brescia 7-16 RN Salerno: Santini, M. Luongo 1, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 2, Elez 1, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Citro. AN Brescia: Del Lungo, Dolce 2, Presciutti 1, Lazic 2, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice 1, Cannella 4, Alesiani 2, Balzarini ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Si è completato oggi il secondo turno deldel campionato diA1 dimaschile. Nel Girone F ilè passato in casa delper 7-16, portandosi in vetta in solitaria nel raggruppamento dopo ilodierno, restando a punteggio pieno dopo tre partitefase. TABELLINORN-AN7-16 RN: Santini, M. Luongo 1, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 2, Elez 1, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Citro. AN: Del Lungo, Dolce 2, Presciutti 1, Lazic 2, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice 1, Cannella 4, Alesiani 2, Balzarini ...

