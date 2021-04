Orchidea De Santis | che fine ha fatto l’attrice di La Nipote

(Di sabato 10 aprile 2021) Cosa sapere su , carriera e curiosità sulla diva del cinema degli anni Settanta. (screenshot video)Di origini salentine ma nata a Bari, classe 1948,Deè figlia di un ufficiale della Marina Militare. Con la famiglia, giovanissima, si sposta a Gallipoli, quindi raggiunge la sorella maggiore a Roma. Dapprima cantante, quindi attrice di teatro, esordisce in Queste pazze, pazze donne, regia di Marino Girolami, a soli 16 anni. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Katia Svizzero, cheha: voce dell’Ape Maia e annunciatrice Nel corso della sua lunga carriera, ha spaziato dal cinema alla radio, passando per il teatro e la tv, prima di sparire dalle scene. La sua ultima pellicola, a inizi anni Novanta, è Le amiche del cuore, regia di Michele Placido. Dopo il ritiro dal ...

di Monica De Cosa hanno in comune il giornalista salernitano Gabriele Bojano, lo showman Rosario Fiorello, ... il Premio Giuseppe Ripa, l'Orchidea d'Argento e il Premio Charlot.... per la loro prorompente bellezza, saranno le colonne portanti di questo genere: Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Sylva Koscina, Gloria Guida, Femi Benussi, Orchidea de Santis, Malisa Longo, Magda ...