Nintendo Switch: sconti eShop sui giochi quasi terminati, ecco le migliori offerte – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 aprile 2021) Gli sconti dell’eShop per Nintendo Switch stanno per terminare, ecco le migliori offerte disponibili per i giochi della console della casa di Kyoto.. Come molti sapranno, è in corso una grande offerte per i giochi multigiocatore di Nintendo Switch sul Nintendo eShop. I giocatori possono trovare più di 190 videogame in sconto. La promozione, però, sta per terminare: se la volete sfruttare vi conviene non perdere tempo! ecco alcune delle offerte più interessanti. Le offerte saranno valide fino alla mezzanotte di domenica 11 aprile 2021, ovvero domani. Ci sono, come detto, più 190 ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021) Glidell’perstanno per terminare,ledisponibili per idelladella casa di Kyoto.. Come molti sapranno, è in corso una grandeper imultigiocatore disul. I giocatori possono trovare più di 190 videogame in sconto. La promozione, però, sta per terminare: se la volete sfruttare vi conviene non perdere tempo!alcune dellepiù interessanti. Lesaranno valide fino alla mezzanotte di domenica 11 aprile 2021, ovvero domani. Ci sono, come detto, più 190 ...

Advertising

Asgard_Hydra : Nintendo Switch: 'nuovi giochi e nuove serie' in programma, non solo Mario e Zelda - - IGNitalia : Octopath Traveler per Nintendo Switch in offerta al miglior prezzo di sempre @IGNitalia - top10games_it : Novità #10: Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster - Nintendo Switch editore SEGA/Atlus EUR 50.98 - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Octopath Traveler -2523749T- Nintendo Switch editore Nintendo EUR 46.99 - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: FYOUNG 4 in 1 Controller caricatore per Nintendo Switch, Joy-Con Charging… -