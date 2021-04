Moby Prince, anniversario con insulti. L’ormeggiatore che salvò l’unico superstite: “E’ un bugiardo, ci disse che erano tutti morti” (Di sabato 10 aprile 2021) Con la loro barchetta di ormeggiatori furono capaci di essere più efficaci nel soccorso delle motovedette della Capitaneria di porto: furono loro a salvare l’unico superstite del disastro navale del Moby Prince, nel quale morirono 140 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del traghetto, sciagura di cui oggi ricorrono i trent’anni. Ma ora, a distanza di tutto questo tempo, i salvatori e il salvato si ritrovano su posizioni opposte sulla ricostruzione dei minuti successivi al suo recupero dal mare. Bertrand, in un’intervista al Tg1, ha ripetuto per l’ennesima volta quello che già aveva detto alla commissione d’inchiesta del Senato: “Dicevo restiamo qua, recuperiamo qualcun altro. Pure prima di andare nell’ambulanza al porto ero innervosito, e dicevo: aiutiamo gli altri, perché ci sono altre persone”. Ai senatori negò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Con la loro barchetta di ormeggiatori furono capaci di essere più efficaci nel soccorso delle motovedette della Capitaneria di porto: furono loro a salvaredel disastro navale del, nel quale morirono 140 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del traghetto, sciagura di cui oggi ricorrono i trent’anni. Ma ora, a distanza di tutto questo tempo, i salvatori e il salvato si ritrovano su posizioni opposte sulla ricostruzione dei minuti successivi al suo recupero dal mare. Bertrand, in un’intervista al Tg1, ha ripetuto per l’ennesima volta quello che già aveva detto alla commissione d’inchiesta del Senato: “Dicevo restiamo qua, recuperiamo qualcun altro. Pure prima di andare nell’ambulanza al porto ero innervosito, e dicevo: aiutiamo gli altri, perché ci sono altre persone”. Ai senatori negò ...

