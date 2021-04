LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: missione impossibile per le azzurre (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, sfida che apre il Sei Nazioni 2021 femminile della nazionale Italiana. A cinque mesi dall’ultima volta, l‘Italia ritrova le campionesse in carica dell’Inghilterra. Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma le Rose Rosse, lo scorso primo novembre, avevano conquistato il Grande Slam, dominando in lungo e in largo lo scorso torneo. Dopo la vittoria al debutto contro la Scozia (52-10), le ragazze di Simon Middleton con una vittoria possono assicurarsi il primo posto nel Pool A con una giornata di anticipo e garantirsi un posto in finale nel Super Sabato. Nella prima gara le inglesi hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, sfida che apre il Sei2021della nazionalena. A cinque mesi dall’ultima volta, l‘ritrova le campionesse in carica dell’. Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma le Rose Rosse, lo scorso primo novembre, avevano conquistato il Grande Slam, dominando in lungo e in largo lo scorso torneo. Dopo la vittoria al debutto contro la Scozia (52-10), le ragazze di Simon Middleton con una vittoria possono assicurarsi il primo posto nel Pool A con una giornata di anticipo e garantirsi un posto in finale nel Super Sabato. Nella prima gara le inglesi hanno ...

Advertising

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - Emergenza24 : [10.04-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - clitorrria : Sono a metà della live di r4df3m italia e ci sono rimasta un po' male sulle cose che sono state dette sulla bisessu… - bot_naps : Quel ritardato di Berlu ha rebuildato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - mellosss74 : @Investexpress1 Nelle live brasiliane sì, nelle live/interviste italiane ha sempre parlato di amicizia. Anche io mi… -