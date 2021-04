La risposta dopo l'avvio della revisione da parte dell'Ema (Di sabato 10 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha rassicurato spiegando che non ci sono collegamenti tra il vaccino Johnson & Johnson e i casi di trombosi. Vaccino Johnson & Johnson, nessun legame con i casi di trombosi: la conferma della FDA su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha rassicurato spiegando che non ci sono collegamenti tra il vaccino Johnson & Johnson e i casi di trombosi. Vaccino Johnson & Johnson, nessun legame con i casi di trombosi: la confermaFDA su Notizie.it.

Advertising

robydigi : @AlessioPessott Perchè il #lockdown di 13 mesi fa era una giusta risposta ed un'ammissione dell'incapacità di poter… - sabikasp : Lettura interessante. Io non mi sono cancellata da Facebook, ma non lo uso quasi più... a volte mi chiedo perché e… - hazsmileee : RT @forsesonostrana: ?? cita e rispondi ?? ad ogni risposta, a fine tweet, non dimenticatevi di mettere: (senza emoji dopo) I vote #Louies… - heetaernal : @bultaoureune_ volentieri ma dopo 5 anni che lo faccio credo non esista una risposta - shelbyscaps : ieri mi ero persa il commento di yoongi su weverse,,, chiedetemi come sto dopo aver letto quella lettera e la sua risposta dai -