Johnson&Johnson come Astrazeneca? Fda nega il nesso: nessun legame tra vaccino e trombosi (Di sabato 10 aprile 2021) Ci risiamo. Ora i dubbi dell'Ema investono Johnson&Johnson: le 4 trombosi rare registrate dopo il vaccino sollevano perplessità anche sulle fiale del siero anti-Covid americano. E così scatta l'indagine dell'ente regolatorio Ue, che in una nota annuncia l'avvio di una revisione dei parametri di sicurezza relativi al prodotto. Di più, Sempre nella stessa informativa, l'Ema fa sapere che dopo questa iniezione-scudo sono stati segnalati, secondo i dati aggiornati riportati oggi nella nota, «4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a livelli di piastrine basse». Ossia, le stesse rare forme di trombosi che medici e scienziati hanno osservato anche dopo la vaccinazione con Astrazeneca. Eppure, solo recentemente gli studi sul siero anti Covid della J&J (Johnson & Johnson) hanno riconosciuto di ...

