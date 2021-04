Johnson & Johnson, arrivano 18.000 dosi nel Lazio: ecco a chi spettano (Di sabato 10 aprile 2021) Il vaccino prodotto da Johnson & Johnson ha già dimezzato la prima fornitura nel Lazio: a fronte delle 40mila dosi previste, ne arriveranno appena 18mila. Nonostante la brutta notizia la Regione si sta organizzando sulla distribuzione del monodose e dalle dichiarazioni di D’Amato sembra che il vaccino sarà destinato alle carceri. «Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini Johnson & Johnson. Si tratta di una consegna modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri per il personale che vi lavora e per i detenuti» ha dichiarato l’Assessore. Leggi anche: Focolaio nel carcere di Rebibbia: positive 54 detenute e 6 agenti, si valuta lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Il vaccino prodotto daha già dimezzato la prima fornitura nel: a fronte delle 40milapreviste, ne arriveranno appena 18mila. Nonostante la brutta notizia la Regione si sta organizzando sulla distribuzione del monodose e dalle dichiarazioni di D’Amato sembra che il vaccino sarà destinato alle carceri. «Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini. Si tratta di una consegna modesta: 18milache andranno in prevalenza alle carceri per il personale che vi lavora e per i detenuti» ha dichiarato l’Assessore. Leggi anche: Focolaio nel carcere di Rebibbia: positive 54 detenute e 6 agenti, si valuta lo ...

repubblica : Vaccini, Ema indaga su Johnson&Johnson per nuovi casi di trombosi - repubblica : Arriva in Italia il vaccino Johnson & Johnson: come funziona - repubblica : Coronavirus nel mondo, gli Usa assolvono Johnson & Johnson: 'Nessun legame tra vaccino e trombosi' - giusyoni : RT @BarbaraRaval: #VacciniCovid , USA . #reazioniavverse STOP al vaccino anche in Georgia. La Georgia diventa il terzo stato a chiudere il… - angeleri_mauro : RT @BarbaraRaval: #VacciniCovid , USA . #reazioniavverse STOP al vaccino anche in Georgia. La Georgia diventa il terzo stato a chiudere il… -