Inter-Cagliari | Conte | “Puntiamo a fare qualcosa di eccezionale”

(Di sabato 10 aprile 2021)in conferenza stampa: “Non dobbiamo lasciare spazio agli avversari”. MILANO – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i sardi, partita in programma alle 12.30 di domenica 11 aprile., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampaha analizzato il momento dell’. “Siamo in una fase importante – ha ammesso il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – giochiamo per la terza volta in una settimana e farò le scelte migliori per continuare il nostro percorso . Siamo allenati e stiamo fisicamente bene “. Una partita che per ...

Advertising

Inter : Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ??? | SQUADRA Scegli le 5 leggende nerazzurre per costruire la tua Inter dei sogni e scopri quali giocatori ha scel… - Inter : ?? | ALLENAMENTO La gallery della seduta di oggi ad Appiano Gentile ?? - internewsit : Inter-Cagliari, Sanchez scalpita: Lautaro Martinez a riposo? La probabile - - danisailor7 : RT @Inter: Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cagliari

Infortunio Deiola: problema al polpaccio per il centrocampista che sarà costretto a saltare il match di domani contro l'. Le ultime Nuovo stop in casa. Come comunicato da Leonardo Semplici in conferenza stampa, Alessandro Deiola ha accusato un problema al polpaccio nella rifinitura odierna e quindi non ...Lo ha detto il tecnico dell'Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il. . 10 aprile 2021Dopo aver portato il vantaggio sul Milan a +11, per l’Inter lo scudetto sembra ormai cosa fatta. Il mister Antonio Conte dopo il successo nel recupero contro il Sassuolo, prepara ad ospitare il Caglia ...Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari: "Ho la testa dura e con questa sono pronto ad abbattere i muri". Un vantaggio più che rassicurante, da alimentare per ...