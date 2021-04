“In palcoscenico con”?Vanni e Antonia

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 10 aprile 2021) di Monica De Santis Secondo appuntamento sabato 10 aprile con il nuovo contenitore culturale del nostro quotidiano. Secondo appuntamento per “Incon…” condotto da chi scrive e da Olga Chieffi e che vedrà come ospiti Vanni e Antonio Avallone. L’attore, autore e regista salernitano accompagnato dalla figlia e attrice, ci faranno compagnia nella prima parte del programma. Con loro parleremo di teatro e dello spettacolo “Femmene cu’ ‘e ‘mmane ‘int ‘e capill’”, scritto e diretto da Vanni?Avallone e che fu messo in scena per la prima volta due anni fa al Teatro Del?Giullare. Nella seconda parte del programma i nostri lettori e videolettori potranno assistere alla visione di un’estratto dello spettacolo, che vede in scena oltre a Vanni edAvallone anche Mimma Virtuoso, Fortuna Imparato (voce), Paolo Molinari (chitarra) e Massimo Amendola ...