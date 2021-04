Festa della Madonna della Catena a San Piero Patti: devozione e culto religioso diffuso in tutta la Sicilia (Di sabato 10 aprile 2021) Il culto della Madonna della Catena fu diffuso a San Piero Patti dai Baroni Orioles. La Festa nel Comune dei Nebrodi, situato in provincia di Messina, si celebra la prima domenica dopo Pasqua Una tradizione amata, un evento di primavera che preannuncia la stagione estiva. La prima domenica dopo Pasqua a San Piero Patti (in provincia di Messina) si festeggia la patrona Madonna della Catena: una Vergine racchiusa da un gran manto di seta e cinta da una corona di argento ospitata da una nicchia della Chiesa madre il cui altare fu dichiarato Altare privilegiato, da ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Ilfua Sandai Baroni Orioles. Lanel Comune dei Nebrodi, situato in provincia di Messina, si celebra la prima domenica dopo Pasqua Una tradizione amata, un evento di primavera che preannuncia la stagione estiva. La prima domenica dopo Pasqua a San(in provincia di Messina) si festeggia la patrona: una Vergine racchiusa da un gran manto di seta e cinta da una corona di argento ospitata da una nicchiaChiesa madre il cui altare fu dichiarato Altare privilegiato, da ...

