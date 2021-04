Europa in ordine sparso su Astrazeneca: ogni Paese fissa limiti di età diversi. Caos regole anche per chi deve fare la seconda dose – La mappa (Di sabato 10 aprile 2021) “Adesso è essenziale adottare un approccio coordinato in tutta l’Unione europea: dobbiamo parlare con una sola voce per aumentare la fiducia del pubblico nelle vaccinazioni”. A due giorni dal nuovo verdetto dell’Ema sul nesso tra il vaccino Astrazeneca e i casi rari di trombosi, l’appello all’unità della commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides è già caduto nel vuoto. Sulle regole per somministrare il siero della casa anglo-svedese, i Paesi del Vecchio continente stanno andando in ordine sparso. Se in Italia la “raccomandazione” è di destinare Astrazeneca solo agli over 60 – così come in Germania – in Francia e in Belgio l’asticella è stata fissata un po’ più in basso (55 anni). La Spagna fa caso a sé, perché ha deciso di limitare l’uso del vaccino solo a chi è nato tra il 1952 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) “Adesso è essenziale adottare un approccio coordinato in tutta l’Unione europea: dobbiamo parlare con una sola voce per aumentare la fiducia del pubblico nelle vaccinazioni”. A due giorni dal nuovo verdetto dell’Ema sul nesso tra il vaccinoe i casi rari di trombosi, l’appello all’unità della commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides è già caduto nel vuoto. Sulleper somministrare il siero della casa anglo-svedese, i Paesi del Vecchio continente stanno andando in. Se in Italia la “raccomandazione” è di destinaresolo agli over 60 – così come in Germania – in Francia e in Belgio l’asticella è statata un po’ più in basso (55 anni). La Spagna fa caso a sé, perché ha deciso di limitare l’uso del vaccino solo a chi è nato tra il 1952 e ...

Advertising

Piu_Europa : Accolto un ordine del giorno di @riccardomagi alla legge europea che impegna il governo al rispetto della normativa… - fattoquotidiano : Europa in ordine sparso su Astrazeneca: ogni Paese fissa limiti di età diversi. Caos regole anche per chi deve fare… - lucioluciani : In un negoziato non puoi sempre andare con il cappello in mano. Definire la persona per quello che è può aiutare il… - carducci_maria : RT @carducci_maria: Sui limiti d’età per il vaccino di AstraZeneca l’Europa si muove in ordine sparso. Ecco cosa accade in UK, Germania, Sp… - Stampregimental : RT @DomaniGiornale: #Minniti spiega che non è partito da lui l’ordine di effettuare intercettazioni ai giornalisti e racconta di non aver m… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa ordine I pedoni non sono birilli, Roma una delle città più pericolose d'Europa ... come conferma anche l'opinione di alcuni lettori (ultimi in ordine di tempo Bianca Alessandri, ... Gli indicatori d'incolumità pedonale della città di Roma, oggi tra i più allarmanti d'Europa, ...

La ripresa è un pollo di Trilussa ...i programmi e gli aiuti economici (compreso il piano infrastrutturale in USA e il NgEU in Europa). ...osserviamo una riduzione del divario tra chi è già oltre il livello pre - pandemia (nell'ordine: ...

Borsa: Europa in ordine sparso, Milano -0,2% ANSA Nuova Europa 21.57 / 'L'Europa dia l'esempio, Michel si dimetta' Secondo Djafarizad, le dimissioni di Michel sono necessarie perché "l'Europa deve dimostrare di voler colpire le ... stanze chiuse e impossibili per sopralluoghi di ordine logistico-organizzativo.

Castellammare. Fincantieri, la Cgil: «Usare i fondi europei» “Lo stabilimento di Castellammare è un cantiere storico del gruppo per il quale occorre rafforzare e rilanciare una mission produttiva in grado di assicurare sviluppo e occupazione nel Mezzogiorno. Le ...

... come conferma anche l'opinione di alcuni lettori (ultimi indi tempo Bianca Alessandri, ... Gli indicatori d'incolumità pedonale della città di Roma, oggi tra i più allarmanti d', ......i programmi e gli aiuti economici (compreso il piano infrastrutturale in USA e il NgEU in). ...osserviamo una riduzione del divario tra chi è già oltre il livello pre - pandemia (nell': ...Secondo Djafarizad, le dimissioni di Michel sono necessarie perché "l'Europa deve dimostrare di voler colpire le ... stanze chiuse e impossibili per sopralluoghi di ordine logistico-organizzativo.“Lo stabilimento di Castellammare è un cantiere storico del gruppo per il quale occorre rafforzare e rilanciare una mission produttiva in grado di assicurare sviluppo e occupazione nel Mezzogiorno. Le ...