Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del giornalista sono molto gravi. L'ex direttore del TG4, che compirà 90 anni a giugno, era stato ricoverato lo scorso ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)è statoall'ospedale San Raffaele di Milano. Ledel giornalista sono molto. L'ex direttore del TG4, che compirà 90 anni a giugno, era statolo scorso ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - Corriere : ?? Emilio Fede è ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele - Profilo3Marco : RT @repubblica: ?? Milano, Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: era stato contagiato a novembre - a70199617 : RT @tweetnewsit: ?? ULTIMO MINUTO Emilio Fede è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. A dicembre av… -