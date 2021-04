Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 10 Aprile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi 10 Aprile. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre Santo e Misericordioso, noi non L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 aprile 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 10. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre Santo e Misericordioso, noi non L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Antonio_Tajani : È morto il Principe #Filippo Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II. Sarà ricordato per il suo gra… - LZankerEU : RT @Antonio_Tajani: È morto il Principe #Filippo Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II. Sarà ricordato per il suo grande… - mariavenera2 : RT @Antonio_Tajani: È morto il Principe #Filippo Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II. Sarà ricordato per il suo grande… - FScalmati : RT @galatacla: “Spesso la devozione alla virtù nasce da un desiderio saziato.” #LaurenceHope #9aprile 1865 - a_polvere : RT @Antonio_Tajani: È morto il Principe #Filippo Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II. Sarà ricordato per il suo grande… -