Dall'Africa gli chiedono propri video hard, 11enne scrive alla Polizia: scatta l'indagine (Di sabato 10 aprile 2021) Non è riuscito a parlarne con i genitori, ma ha trovato il coraggio di scrivere sul sito della Polizia di Stato. Un ragazzino bergamasco di undici anni è stato "salvato" dagli agenti della sezione Postale dopo che aveva ricevuto richieste di propri video a sfondo sessuale da due uomini, che dalle indagini è emerso l'avevano contattato dalla Costa d'Avorio. L'episodio risale alle settimane scorse ma è stato reso noto nel corso della presentazione del bilancio annuale della Questura cittadina in occasione delle celebrazioni per il 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in cui è emerso tra le altre cose un aumento dei reati legati alle pedopornografia. Come quello che ha visto vittima l'undicenne residente in un paese della nostra provincia. Attraverso la chat ...

