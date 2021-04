Crollo consumi in Italia, Istat: -10.9% per spesa e -2.8% per redditi (Di sabato 10 aprile 2021) Crollo consumi in Italia col Covid-19: l’Istat mostra dati impietosi sia per gli Italiani che per le pubbliche amministrazioni Crollo totale per i consumi in Italia nell’anno della pandemia: lo rivela l’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. Secondo quanto emerge, cala drasticamente il dato relativo agli acquisti con una propensione per il risparmio che quasi si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 10 aprile 2021)incol Covid-19: l’mostra dati impietosi sia per glini che per le pubbliche amministrazionitotale per iinnell’anno della pandemia: lo rivela l’, l’Istituto nazionale di statistica. Secondo quanto emerge, cala drasticamente il dato relativo agli acquisti con una propensione per il risparmio che quasi si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

news_mondo_h24 : Istat, crollo dei consumi nel 2020 - MilaSpicola : RT @ciropellegrino: Istat: crollo consumi, quasi raddoppia propensione risparmio. ah ma quindi la povertà è un problema solo mio? OK :=) - Radiopescara : Crollo dei consumi in Italia: -10,9% nel 2020 - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Il crollo delle auto fa precipitare i consumi lombardi: per i beni durevoli è stata la peggior performance di tutta Italia… - Yogaolic : RT @repubblica: Il crollo delle auto fa precipitare i consumi lombardi: per i beni durevoli è stata la peggior performance di tutta Italia… -