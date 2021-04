Conte: «Venire all’Inter è stata la scelta più difficile, avevo moltissimo da perdere» (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Cagliari. “Siamo in una fase importante del torneo, giochiamo per la terza volta in una settimana, farò le scelte migliori per provare a vincere ancora. Veniamo da due gare combattute, ma siamo allenati e stiamo bene” Su Nainggolan. “Non c’è rammarico per come è stata gestita la cosa. Ho sempre detto che lo ringrazio per il periodo che ho avuto il piacere di allenarlo. Sono state fatte altre scelte, è il passato, l’anno scorso ci fece gol e quindi faremo grande attenzione. Spesso chi gioca contro l’ex ci mette qualcosa in più” Sacchi ha detto che con il suo calcio paghereste ancora in Europa: cosa ne pensa? “Guardiamo al presente, intanto puntiamo a fare qualcosa di eccezionale in Italia dove per nove anni si è vista una sola e indiscussa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Cagliari. “Siamo in una fase importante del torneo, giochiamo per la terza volta in una settimana, farò le scelte migliori per provare a vincere ancora. Veniamo da due gare combattute, ma siamo allenati e stiamo bene” Su Nainggolan. “Non c’è rammarico per come ègestita la cosa. Ho sempre detto che lo ringrazio per il periodo che ho avuto il piacere di allenarlo. Sono state fatte altre scelte, è il passato, l’anno scorso ci fece gol e quindi faremo grande attenzione. Spesso chi gioca contro l’ex ci mette qualcosa in più” Sacchi ha detto che con il suo calcio paghereste ancora in Europa: cosa ne pensa? “Guardiamo al presente, intanto puntiamo a fare qualcosa di eccezionale in Italia dove per nove anni si è vista una sola e indiscussa ...

