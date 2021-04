Confessione inquieta sull’Italia contrapposta

(Di domenica 11 aprile 2021) L’impegno di Mario Pomilio – di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita – non fu mai rassegnato e protocollare, ortodosso e convenzionale. Scorrendo la sua biografia, e sia pure per sommi capi, se ne intende l’estrema inquietudine, la ricerca insaziabile e insaziata costellata di transiti e di approdi sempre provvisori, quasi a scandire il privatissimo, intimo disagio di un abitare controvoglia ovvero di uno stare che non fosse, a fletterne le certezze, ferito dal dubbio e dalla necessità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FacciamoI : Nella rubrica Dear Deidre di The Sun appare una confessione schoc: suocera e nuora finite a letto insieme. Di tt m… -

Ultime Notizie dalla rete : Confessione inquieta

Il Manifesto

Sangue e fisicità si ritrovano ad esempio esplicitati nella disperatainiziale di '... sempre teso in un'esplorazione interiore che non ha paura di porgersi anche le domande più ...Mentre il potere mediatico di Duhamel cresce a dismisura, Camille comincia a lavorare al suo libro. E arriviamo così al 6 gennaio scorso, quando la bomba esplode tra il quartiere latino e ...L’impegno di Mario Pomilio – di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita – non fu mai rassegnato e protocollare, ortodosso e convenzionale. Scorrendo la sua biografia, e sia pure per somm ...Nelle puntate 11-17 aprile di Beautiful, ritorno di fiamma tra Flo Fulton e Wyatt Fuller, mentre è guerra tra Quinn e Brooke Logan ...