Ciclismo, Giro di Turchia: cancellata la prima tappa a causa della neve (Di sabato 10 aprile 2021) Rinviata la partenza del Giro di Turchia. Gli organizzatori si sono infatti visti costretti a cancellare la prima tappa, prevista per domani, domenica 10 aprile, a causa della tempesta di neve che si è abbattuta sul percorso di 167.3 km tra Nevsehir e Urgup. Se le condizioni meteo lo permetteranno, la corsa partirà ufficialmente lunedì da Konya. Una tappa che parte dai 1.000 metri di altitudine, con salite fino ai 1.480. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Rinviata la partenza deldi. Gli organizzatori si sono infatti visti costretti a cancellare la, prevista per domani, domenica 10 aprile, atempesta diche si è abbattuta sul percorso di 167.3 km tra Nevsehir e Urgup. Se le condizioni meteo lo permetteranno, la corsa partirà ufficialmente lunedì da Konya. Unache parte dai 1.000 metri di altitudine, con salite fino ai 1.480. SportFace.

Advertising

pippograd : Oggi bel giro nel #chianti sulle strade della crono del #Giro99 vinta all'epoca da un semi sconosciuto #Roglic. Riu… - CronoenMarcha : CICLISMO, SOFT, BASKET BEIS-FOOT BALL AMERICANO,BALOMPIE: Mikel Landa irá al Giro de Italia con aspiraciones...… - MichGPS : #Itzulia 6 Tappa: Ondarroa – Arrate 111,9 km con 7 GPM di cui 3 di 1. Dopo la partenza subito 3 salite in soli 45 k… - BIMturismo : 22-25 aprile 2021 Il Giro di Romagna parte dal mare! ???? La gara in 4 tappe per giovani talenti del ciclismo attrav… -